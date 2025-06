Resina gialla nei cruciverba: la soluzione è Ambra

AMBRA

Curiosità e Significato di Ambra

La soluzione Ambra di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ambra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ambra? Resina gialla si riferisce a un materiale naturale di colore dorato, noto per la sua trasparenza e lucentezza. La parola ambra indica una sostanza fossile che, oltre ad essere usata in gioielleria, rappresenta anche un simbolo di eleganza e mistero. Questa definizione sottolinea come l'ambra sia una preziosa resina fossile apprezzata fin dall'antichità.

Come si scrive la soluzione Ambra

Stai cercando la risposta alla definizione "Resina gialla"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

B Bologna

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A E M E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEGERA" MEGERA

