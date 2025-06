Quello dei comandi comunica ordini al pc ing nei cruciverba: la soluzione è Prompt

PROMPT

Curiosità e Significato di Prompt

Hai risolto il cruciverba con Prompt? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Prompt.

Perché la soluzione è Prompt? Prompt è il termine che indica il comando o l'invito a inserire istruzioni sul computer, come la riga di comando in un sistema operativo. È lo spazio dove si digitano comandi per far eseguire azioni precise al PC. In pratica, rappresenta il momento in cui si comunica direttamente con il sistema, dando ordini e ricevendo risposte. È il cuore dell'interazione tra utente e macchina.

Come si scrive la soluzione Prompt

Hai davanti la definizione "Quello dei comandi comunica ordini al pc ing" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

M Milano

P Padova

T Torino

