Protegge dalle scintille prodotte dal caminetto nei cruciverba: la soluzione è Parafuoco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Protegge dalle scintille prodotte dal caminetto' è 'Parafuoco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARAFUOCO

Curiosità e Significato di Parafuoco

Vuoi sapere di più su Parafuoco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Parafuoco.

Perché la soluzione è Parafuoco? Il parafuoco è un accessorio di sicurezza posizionato davanti al camino, progettato per proteggere dalle scintille e dai piccoli carboni che potrebbero fuoriuscire durante la combustione. Questo elemento aiuta a prevenire incendi accidentali e mantiene l'ambiente più sicuro. In sostanza, il parafuoco è un alleato utile per godersi il caldo del camino senza preoccupazioni.

Come si scrive la soluzione Parafuoco

La definizione "Protegge dalle scintille prodotte dal caminetto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

F Firenze

U Udine

O Otranto

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S A A T T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TASSATE" TASSATE

