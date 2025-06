Pronto per la galoppata nei cruciverba: la soluzione è Sellato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pronto per la galoppata' è 'Sellato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELLATO

Curiosità e Significato di Sellato

Approfondisci la parola di 7 lettere Sellato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sellato? Sellato indica un cavallo che porta un sellino, pronto per essere cavalcato. È un termine comune nell’equitazione, che descrive l’animale dotato di sella, pronta per la corsa o una passeggiata. Il termine sottolinea lo stato di preparazione e disponibilità del cavallo a partire, come suggerisce anche l’espressione Pronto per la galoppata. È un modo per dire che tutto è pronto per partire all’avventura.

Come si scrive la soluzione Sellato

Hai trovato la definizione "Pronto per la galoppata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N I R I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINATI" RINATI

