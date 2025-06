Presa d assalto dai turisti nei cruciverba: la soluzione è Invasa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Presa d assalto dai turisti' è 'Invasa'.

INVASA

Curiosità e Significato di Invasa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Invasa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Invasa? Invasa indica un'occupazione massiccia e inaspettata di un luogo, come quando i turisti si riversano in grandi numeri in una località. È come se il luogo fosse assaltato da visitatori, creando un senso di sovraffollamento. Questa parola cattura bene l'idea di un afflusso incontrollato, spesso durante le stagioni di punta, trasformando un tranquillo angolo di paradiso in una vera e propria invasione.

Come si scrive la soluzione Invasa

Se "Presa d assalto dai turisti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N O M S R E I Mostra soluzione



