Prefisso per ghiaccio nei cruciverba: la soluzione è Crio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prefisso per ghiaccio' è 'Crio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRIO

Curiosità e Significato di Crio

Vuoi sapere di più su Crio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere

Perché la soluzione è Crio? CRIO è il prefisso che si utilizza per indicare qualcosa legato al ghiaccio o al freddo, derivato dal greco krios che significa neve o gelo. Viene spesso impiegato in termini scientifici e tecnici come criogenico o crioterapia, per descrivere procedure o sostanze a basse temperature. Insomma, un termine che richiama immediatamente il mondo del freddo e del ghiaccio.

Come si scrive la soluzione Crio

Hai trovato la definizione "Prefisso per ghiaccio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

R Roma

I Imola

O Otranto

