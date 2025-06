Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù nei cruciverba: la soluzione è Accoccolati

Home / Soluzioni Cruciverba / Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù' è 'Accoccolati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCOCCOLATI

Curiosità e Significato di Accoccolati

La parola Accoccolati è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Accoccolati.

Perché la soluzione è Accoccolati? Accoccolati significa avvicinarsi o abbracciarsi dolcemente, spesso in modo confortevole e rassicurante. È un gesto di affetto che invita a stare vicini, magari mettendosi in una posizione raccolta, come sedersi sui calcagni o abbassarsi sulle ginocchia. In sostanza, è un invito a condividere intimità e calore con qualcuno, creando un momento di coccole e tenerezza da non sottovalutare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L inquadratura che prende dalle ginocchia in suFa alzare e sedere i tifosiAuto a due posti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Accoccolati

Hai davanti la definizione "Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I T S I E G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISTIGATE" ISTIGATE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.