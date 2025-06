Portarsi più distante nei cruciverba: la soluzione è Allontanarsi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Portarsi più distante' è 'Allontanarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLONTANARSI

Curiosità e Significato di Allontanarsi

La parola Allontanarsi è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Allontanarsi.

Perché la soluzione è Allontanarsi? Allontanarsi significa spostarsi da un punto o da una persona, andando più distante rispetto alla posizione di partenza. È un modo semplice per indicare il movimento verso luoghi o direzioni diverse, spesso con un senso di distacco o di allentamento dei legami. Questa parola si usa sia in senso fisico che figurato, per esempio quando ci si distanzia emotivamente. In ogni caso, rappresenta il concetto di prendere le distanze.

Come si scrive la soluzione Allontanarsi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Portarsi più distante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U O C N S C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CUSCINO" CUSCINO

