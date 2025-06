Pezzi di frutta che si trovano nel panettone nei cruciverba: la soluzione è Canditi

CANDITI

Curiosità e Significato di Canditi

Approfondisci la parola di 7 lettere Canditi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canditi? I canditi sono piccoli pezzi di frutta, come arance, limoni o cedri, che vengono immersi nello zucchero e poi essiccati. Sono molto usati nella produzione di dolci tradizionali italiani, come il panettone, per aggiungere sapore e colore. Questi frutti trattati donano un tocco speciale ai dolci natalizi, rendendoli più gustosi e aromatici.

Come si scrive la soluzione Canditi

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

I Imola

