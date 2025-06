Pazzi, dementi nei cruciverba: la soluzione è Insani

INSANI

Curiosità e Significato di Insani

Perché la soluzione è Insani? Insani è l'aggettivo che indica uno stato di alterazione mentale o di pazzia, riferito a persone che hanno perduto il senso della realtà. Deriva dal termine latino insanus, che significa appunto non sano. È spesso usato in modo figurato per descrivere comportamenti irrazionali o fuori dal comune. Insomma, chi è insano agisce senza la dovuta razionalità, e questa parola aiuta a esprimere questa condizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Degni di un folleLo sono i propositi del suicidaLo Stiller di Tutti pazzi per MaryColpo di testa da pazziGirolamo della Congiura dei Pazzi

Come si scrive la soluzione Insani

I Imola

N Napoli

S Savona

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E U V E B T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BEVUTE" BEVUTE

