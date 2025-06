Ontani nei cruciverba: la soluzione è Alni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ontani' è 'Alni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALNI

Curiosità e Significato di Alni

La parola Alni è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alni.

Perché la soluzione è Alni? Ontani è un termine che deriva dal dialetto italiano e si riferisce a piccoli oggetti o dettagli nascosti, spesso simbolici o decorativi. È usato per indicare elementi che arricchiscono un contesto senza essere immediatamente evidenti. La parola si collega all’idea di qualcosa di sottile, prezioso e discreto, che contribuisce a completare un insieme. Un esempio pratico? Piccoli dettagli che fanno la differenza in un'opera d'arte o in un design.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dànno fiori a grappoloUn altro nome degli ontaniAltro nome degli ontaniCosì sono anche detti gli ontani

Come si scrive la soluzione Alni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ontani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

N Napoli

I Imola

