Militari italiani... da sbarco nei cruciverba: la soluzione è Lagunari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Militari italiani... da sbarco' è 'Lagunari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAGUNARI

Curiosità e Significato di Lagunari

Perché la soluzione è Lagunari? I Lagunar italiani sono membri della specializzata forza militare che opera principalmente nelle zone umide e lagunari, come le valli e le lagune italiane. Addestrati per sbarcare e combattere in ambienti acquatici, sono storicamente noti per la loro abilità nel controllare territori difficili da raggiungere. Sono un elemento fondamentale delle forze armate italiane, pronti a intervenire in situazioni di emergenza e difesa territoriale.

Come si scrive la soluzione Lagunari

Hai davanti la definizione "Militari italiani... da sbarco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

G Genova

U Udine

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

