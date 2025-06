Lo Stan del duo Stanlio e Ollio nei cruciverba: la soluzione è Laurel

LAUREL

Curiosità e Significato di Laurel

Approfondisci la parola di 6 lettere Laurel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Laurel? LAUREL è una pianta sempreverde nota per le sue foglie aromatiche, spesso usate come simbolo di vittoria e successo, come nelle corone dei campioni. In ambito cinematografico, rappresenta il famoso duo comico Laurel e Hardy, spesso chiamati Stanlio e Ollio in Italia. La parola richiama quindi sia la natura che un'icona della comicità, rendendola un elemento ricco di significato e storia.

Come si scrive la soluzione Laurel

Se "Lo Stan del duo Stanlio e Ollio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

U Udine

R Roma

E Empoli

L Livorno

