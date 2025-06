Lo sono gli abitanti di Como e Mantova nei cruciverba: la soluzione è Lombardi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono gli abitanti di Como e Mantova' è 'Lombardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOMBARDI

Curiosità e Significato di Lombardi

Hai risolto il cruciverba con Lombardi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Lombardi.

Perché la soluzione è Lombardi? I lombardi sono le persone originarie delle regioni Lombardia, come Como e Mantova. Questo termine indica un gruppo di abitanti con radici culturali e storiche condivise, riconoscibili anche attraverso tradizioni e dialetti tipici. Essere lombardi significa far parte di una comunità ricca di storia, arte e innovazione che ha contribuito significativamente al patrimonio italiano.

Come si scrive la soluzione Lombardi

Non riesci a risolvere la definizione "Lo sono gli abitanti di Como e Mantova"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

O Otranto

M Milano

B Bologna

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

