BASILIDE

Curiosità e Significato di Basilide

Perché la soluzione è Basilide? Basilide era un importante gnostico alessandrino del II secolo, autore di un vangelo segreto e di insegnamenti esoterici. La sua figura è centrale nel mondo gnostico, poiché rappresenta un modo di pensare che cercava di unire spiritualità e conoscenza nascosta. La sua influenza si percepisce ancora nelle correnti spirituali e nelle riflessioni sulla natura dell’anima e del divino.

Come si scrive la soluzione Basilide

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

D Domodossola

E Empoli

