NEFERTARI

Curiosità e Significato di Nefertari

Perché la soluzione è Nefertari? Nefertari è il nome della celebre regina dell'antico Egitto, nota per la sua bellezza e per la tomba decorata con affreschi straordinari nella Valle delle Regine. La sua tomba rappresenta uno dei capolavori dell’arte funeraria egizia, simbolo di grandezza e spiritualità. Ricordata ancora oggi, Nefertari incarna l’eredità di una donna potente e amata, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia.

Come si scrive la soluzione Nefertari

N Napoli

E Empoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

