COLLAUDO

Curiosità e Significato di Collaudo

Hai risolto il cruciverba con Collaudo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Collaudo.

Perché la soluzione è Collaudo? Il termine collaudo indica la fase finale in cui si verifica e si verifica che un'opera o un apparecchio funzioni correttamente, garantendo qualità e sicurezza. È il momento in cui si testano tutte le parti prima di consegnare o mettere in uso ciò che è stato realizzato. In sostanza, il collaudo assicura che tutto sia perfetto prima di considerare il lavoro concluso.

Come si scrive la soluzione Collaudo

Se ti sei imbattuto nella definizione "La prova a lavoro finito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

U Udine

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B O R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROBIN" ROBIN

