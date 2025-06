La più grande... sentenza nei cruciverba: la soluzione è Massima

MASSIMA

Curiosità e Significato di Massima

La soluzione Massima di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Massima per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Massima? MASSIMA indica qualcosa di estremamente importante, fondamentale o di massimo livello. Può riferirsi a un principio, un'idea o una regola che rappresenta il massimo delle aspettative o delle norme. Spesso si usa per esprimere il concetto di più grande o più importante in ogni contesto, dalla legge alla filosofia. È una parola che racchiude l'essenza del massimo in un determinato ambito.

Come si scrive la soluzione Massima

Hai davanti la definizione "La più grande... sentenza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N V O G I E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOVANE" GIOVANE

