La Madonna ai piedi della croce... in latino nei cruciverba: la soluzione è Mater Dolorosa

Home / Soluzioni Cruciverba / La Madonna ai piedi della croce... in latino

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La Madonna ai piedi della croce... in latino' è 'Mater Dolorosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATER DOLOROSA

Curiosità e Significato di Mater Dolorosa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mater Dolorosa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mater Dolorosa.

Perché la soluzione è Mater Dolorosa? Mater Dolorosa è un'espressione latina che significa Madre addolorata. Rappresenta la Vergine Maria ai piedi della croce, afflitta ma umile, simbolo di compassione e sofferenza materna. Questa figura richiama l'immenso dolore di Maria per la morte del figlio Gesù, incarnando il lato più umano e compassionevole della fede cristiana. È un simbolo di pietà e solidarietà nelle difficoltà più profonde.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abitano ai piedi delle montagneLa città spagnola ai piedi della Sierra NevadaAi piedi degli schiavi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mater Dolorosa

Hai trovato la definizione "La Madonna ai piedi della croce... in latino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S M N R A I I E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRISANTEMI" CRISANTEMI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.