NEPI

Curiosità e Significato di Nepi

Perché la soluzione è Nepi? Nepi è un affascinato comune situato vicino a Viterbo, noto per la sua storica Rocca dei Borgia, un simbolo di antiche vicende e potere. Piccolo ma ricco di storia, il paese offre un’atmosfera autentica e panorami suggestivi. Visitare Nepi significa immergersi in un angolo di Lazio ricco di tradizione e fascino, perfetto per chi cerca un’esperienza autentica tra cultura e natura.

Come si scrive la soluzione Nepi

N Napoli

E Empoli

P Padova

I Imola

