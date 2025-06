La buccia degli agrumi nei cruciverba: la soluzione è Citrico

Home / Soluzioni Cruciverba / La buccia degli agrumi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La buccia degli agrumi' è 'Citrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITRICO

Curiosità e Significato di Citrico

Non fermarti alla soluzione! Conosci Citrico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Citrico.

Perché la soluzione è Citrico? La parola citrico si riferisce a tutto ciò che riguarda gli agrumi, come limoni, arance e pompelmi. È un termine usato in ambito alimentare, cosmetico e chimico per indicare sostanze o prodotti derivati da questi frutti. La loro caratteristica più evidente è il gusto acidulo e il profumo intenso. In sintesi, citrico identifica tutto ciò che proviene o è legato agli agrumi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo contiene il limoneLa parte bianca della buccia degli agrumiÈ contenuto negli agrumiIncrocio tra due agrumi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Citrico

Se "La buccia degli agrumi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A H A R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAHARA" SAHARA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.