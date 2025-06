L X-Man con gli artigli dei fumetti Marvel nei cruciverba: la soluzione è Wolverine

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L X-Man con gli artigli dei fumetti Marvel' è 'Wolverine'.

WOLVERINE

Curiosità e Significato di Wolverine

Perché la soluzione è Wolverine? Wolverine è un personaggio dei fumetti Marvel, noto per i suoi artigli d'acciaio e la sua forza sovrumana. Originario del Canada, è un membro degli X-Men, famoso per la sua natura selvaggia e il passato misterioso. Il suo nome richiama l’animale selvatico, simbolo di agilità e combattività. In breve, Wolverine rappresenta l’incarnazione della lotta tra bestia e uomo.

Come si scrive la soluzione Wolverine

W Washington

O Otranto

L Livorno

V Venezia

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

