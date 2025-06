L innalza un cattivo funzionamento renale nei cruciverba: la soluzione è Azotemia

AZOTEMIA

Curiosità e Significato di Azotemia

Approfondisci la parola di 8 lettere Azotemia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Azotemia? L'azotemia indica un aumento dei livelli di azoto nel sangue, spesso legato a problemi renali che non filtrano correttamente le sostanze di scarto. È un segnale che i reni non funzionano come dovrebbero, richiedendo attenzione medica. La presenza di azotemia può indicare condizioni temporanee o più gravi, e la diagnosi precoce aiuta a prevenirne le complicazioni.

Come si scrive la soluzione Azotemia

La definizione "L innalza un cattivo funzionamento renale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

Z Zara

O Otranto

T Torino

E Empoli

M Milano

I Imola

A Ancona

