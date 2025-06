Intontito, in particolare dai colpi ricevuti nei cruciverba: la soluzione è Suonato

SUONATO

Curiosità e Significato di Suonato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Suonato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Suonato.

Perché la soluzione è Suonato? Suonato indica qualcuno che è stato colpito o ferito, spesso in modo tale da sembrare stordito o fuori combattimento. È il termine usato per descrivere una persona che ha ricevuto un colpo forte, come nel caso di uno scontro fisico o di un colpo alla testa. In sostanza, significa che si è subito un danno, fisico o figurato, che ha lasciato il segno.

Come si scrive la soluzione Suonato

Hai trovato la definizione "Intontito, in particolare dai colpi ricevuti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

U Udine

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

