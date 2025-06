Il grigio scuro della lavagna nei cruciverba: la soluzione è Ardesia

ARDESIA

Curiosità e Significato di Ardesia

La parola Ardesia è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ardesia.

Perché la soluzione è Ardesia? L'Ardesia è una roccia metamorfica di colore grigio scuro, tradizionalmente usata per le lavagne scolastiche grazie alla sua superficie liscia e resistente. Originaria di alcune zone di Italia, è apprezzata anche come materiale decorativo o per coperture di tetti e pavimenti. La sua bellezza elegante e la durabilità ne fanno un elemento versatile e senza tempo nel design e nell'edilizia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pietra lamellata grigio neraUna roccia argillosaUn colore grigio bluastroGrigio scuroUn colore grigio scuroGrigio scuro metallizzato

Come si scrive la soluzione Ardesia

La definizione "Il grigio scuro della lavagna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

A Ancona

