REGNO

Curiosità e Significato di Regno

Non fermarti alla soluzione! Conosci Regno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Regno.

Perché la soluzione è Regno? Il termine regno indica una forma di governo in cui un sovrano, come un re o una regina, esercita il potere su uno stato. È tipico delle monarchie, dove il leader ha un ruolo centrale e spesso eredita il suo incarico. Questa struttura può variare da regni assoluti a monarchie costituzionali, ma il carattere principale resta la presenza di un monarca come capo dello Stato.

Stato monarchicoSotto un sovranoÈ governato da un monarcaForma di governo riservata ai nobiliForma di governo in cui diritti e doveri vengono stabiliti in proporzione al censoLa forma di governo vigente nella Russia dell 800

La definizione "Forma di governo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

