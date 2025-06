Fedele amico di Enea nei cruciverba: la soluzione è Acate

ACATE

Curiosità e Significato di Acate

Perché la soluzione è Acate? Acate è un termine che indica qualcuno fedele e leale, come un vero amico di Enea. Deriva dall'antico latino e richiama il valore dell'amicizia sincera e della fedeltà. In ambito letterario o storico, rappresenta persone di grande fiducia e dedizione. Conoscere il significato di questa parola arricchisce la comprensione di testi classici e narrazioni di amicizia duratura.

Come si scrive la soluzione Acate

A Ancona

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

