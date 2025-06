Fare uscire il contenuto da un recipiente nei cruciverba: la soluzione è Versare

VERSARE

Curiosità e Significato di Versare

Hai risolto il cruciverba con Versare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Versare.

Perché la soluzione è Versare? Versare significa far fuoriuscire un liquido o un contenuto da un recipiente, come versare acqua in un bicchiere o olio in una pentola. È un'azione comune nella cucina e nelle attività quotidiane, che permette di trasferire o distribuire fluidi senza sprechi. Conoscere questo termine aiuta a comunicare chiaramente le proprie intenzioni quando si maneggiano sostanze liquide.

Come si scrive la soluzione Versare

Non riesci a risolvere la definizione "Fare uscire il contenuto da un recipiente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANIMO" ANIMO

