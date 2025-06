Eterogenea nei cruciverba: la soluzione è Ibrida

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Eterogenea' è 'Ibrida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IBRIDA

Curiosità e Significato di Ibrida

Hai risolto il cruciverba con Ibrida? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ibrida.

Perché la soluzione è Ibrida? Eterogenea indica qualcosa composto da elementi diversi tra loro, mescolati in modo vario e non uniforme. È un termine spesso usato per descrivere combinazioni o strutture variegate, che risultano interessanti e ricche di diversità. Questa parola sottolinea la varietà e l’unicità di un insieme, invitando a scoprire come le differenze possano creare qualcosa di nuovo e originale. La diversità è la chiave della creatività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così viene detta un auto con due tipi di alimentazioneUn auto con due tipi di alimentazioneUn insalata eterogeneaEterogenea non puraUna vivanda di verdure molto eterogenea

Come si scrive la soluzione Ibrida

La definizione "Eterogenea" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

B Bologna

R Roma

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

