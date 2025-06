Elemento della nave da cui escono fumi di scarico nei cruciverba: la soluzione è Fumaiolo

FUMAIOLO

Curiosità e Significato di Fumaiolo

Approfondisci la parola di 8 lettere Fumaiolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fumaiolo? Il fumaioio è l'elemento di una nave che permette di espellere i fumi prodotti dal motore o dal riscaldamento. Si tratta di un tubo o camino appositamente progettato per convogliare le emissioni all’esterno, mantenendo l’interno della nave pulito e sicuro. Essenziale per il funzionamento e la sicurezza della nave, il fumaioio garantisce che i gas nocivi non si accumulino a bordo.

Come si scrive la soluzione Fumaiolo

F Firenze

U Udine

M Milano

A Ancona

I Imola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

