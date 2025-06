di mascalzone = furfante nei cruciverba: la soluzione è Fior

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'di mascalzone = furfante' è 'Fior'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIOR

Curiosità e Significato di Fior

Vuoi sapere di più su Fior? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Fior.

Perché la soluzione è Fior? Di mascalzone è un’espressione che indica una persona scorretta o furfante, spesso poco affidabile. La soluzione FIOR deriva dal gioco di parole tra il termine e la parola italiana per fiore, simbolo di innocenza e purezza, creando un contrasto tra l’idea di malandraggio e quella di innocenza. In sostanza, si tratta di un modo giocoso per svelare la doppia natura di qualcuno.

Come si scrive la soluzione Fior

Non riesci a risolvere la definizione "di mascalzone = furfante"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

I Imola

O Otranto

R Roma

