Dànno molto foraggio nei cruciverba: la soluzione è Prati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dànno molto foraggio' è 'Prati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRATI

Curiosità e Significato di Prati

La parola Prati è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prati.

Perché la soluzione è Prati? Prati indica vaste aree di terreno destinato al pascolo o alla coltivazione di foraggio, come erba o fieno. È un termine che richiama spazi verdi e aperti, spesso associati all'agricoltura e all'allevamento. Quando si dice Dànno molto foraggio, ci si riferisce a zone fertili capaci di produrre abbondante alimentazione per gli animali, rendendo i prati fondamentali per l'economia rurale.

Come si scrive la soluzione Prati

La definizione "Dànno molto foraggio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

