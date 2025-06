Caffè forte e ristretto nei cruciverba: la soluzione è Espresso

ESPRESSO

Curiosità e Significato di Espresso

Perché la soluzione è Espresso? L'espresso è un caffè forte e concentrato, preparato con acqua calda ad alta pressione che attraversa finemente macinata. È simbolo di tradizione italiana e si distingue per il suo sapore intenso e la crema dorata in superficie. Apprezzato in tutto il mondo, rappresenta il modo classico di gustare un caffè deciso e aromatico. Un vero piacere per gli amanti del caffè autentico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rapido come un caffèSi beve al barAnagramma di spessore che rima con gessoCaffè ristretto che si consuma al barIl caffè non ristrettoForte al contrario

Come si scrive la soluzione Espresso

La definizione "Caffè forte e ristretto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

