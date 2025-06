Appisolato o calmato nei cruciverba: la soluzione è Sopito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Appisolato o calmato' è 'Sopito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOPITO

Curiosità e Significato di Sopito

Vuoi sapere di più su Sopito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sopito.

Perché la soluzione è Sopito? Sopito indica uno stato di calma, tranquillità e assenza di agitazione. Si usa per descrivere chi è rilassato, pacifico, o anche qualcosa che è stato calmato, messo in quiete. È un termine che richiama serenità e pace interiore, perfetto per raccontare momenti di relax oppure situazioni che sono state placate. Insomma, tutto sotto controllo e senza stress.

Come si scrive la soluzione Sopito

Hai trovato la definizione "Appisolato o calmato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

P Padova

I Imola

T Torino

O Otranto

