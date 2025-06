Visitato borgo del Senese nei cruciverba: la soluzione è Cetona

CETONA

Curiosità e Significato di Cetona

Hai risolto il cruciverba con Cetona? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Cetona.

Perché la soluzione è Cetona? CETONA è un affascinante borgo medievale nel cuore della Toscana, noto per le sue mura antiche, le strade pittoresche e l’atmosfera senza tempo. Meta ideale per chi desidera immergersi in storia, arte e bellezze naturali, rappresenta un vero gioiello tra i borghi italiani. Visitare Cetona significa scoprire un angolo di autentica tradizione toscana.

Come si scrive la soluzione Cetona

Hai davanti la definizione "Visitato borgo del Senese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

