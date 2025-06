Una pulsantiera con le cifre per i computer nei cruciverba: la soluzione è Tastierino Numerico

Home / Soluzioni Cruciverba / Una pulsantiera con le cifre per i computer

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Una pulsantiera con le cifre per i computer' è 'Tastierino Numerico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASTIERINO NUMERICO

Curiosità e Significato di Tastierino Numerico

Approfondisci la parola di 18 lettere Tastierino Numerico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tastierino Numerico? Il tastierino numerico è un pannello di pulsanti, solitamente posizionato sulla destra di una tastiera, dedicato ai numeri e alle operazioni matematiche. È molto utile per inserire rapidamente cifre o eseguire calcoli, soprattutto in contesti di lavoro come contabilità, data entry o nei terminali POS. In sostanza, rende più veloce e pratico digitare numeri rispetto alla tastiera principale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permette di effettuare rapidi conti al PcSi scrivono con cifreCodice numerico che utilizza le cifre 0 e 1Ripristino delle condizioni iniziali del computer

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tastierino Numerico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una pulsantiera con le cifre per i computer", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

N Napoli

U Udine

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A R M O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOSTRA" MOSTRA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.