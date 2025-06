Una gabbia nella fattoria nei cruciverba: la soluzione è Conigliera

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una gabbia nella fattoria' è 'Conigliera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONIGLIERA

Curiosità e Significato di Conigliera

Approfondisci la parola di 10 lettere Conigliera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Conigliera? Una coniglietta, chiamata anche coniglietta o conigliere, è un'area recintata dedicata ai conigli in una fattoria o giardino. Serve a proteggerli dai predatori e a offrire uno spazio sicuro per muoversi e vivere felici. È una soluzione pratica e affettuosa per chi alleva conigli, creando un ambiente naturale e protetto. Insomma, la conigliera è il rifugio ideale per questi teneri animali.

Come si scrive la soluzione Conigliera

Non riesci a risolvere la definizione "Una gabbia nella fattoria"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

