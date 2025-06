Un fitto e violento lancio di pietre nei cruciverba: la soluzione è Sassaiola

SASSAIOLA

Curiosità e Significato di Sassaiola

Approfondisci la parola di 9 lettere Sassaiola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sassaiola? La parola sassaiola indica un lancio di pietre o oggetti contundenti, spesso in modo violento o tumultuoso. È usata per descrivere situazioni di disordini, proteste o aggressioni collettive, dove si scagliano pietre contro persone o edifici. In sintesi, rappresenta un atto di violenza e caos che coinvolge il lancio di pietre, spesso associato a contestazioni o rivolte.

Come si scrive la soluzione Sassaiola

Hai davanti la definizione "Un fitto e violento lancio di pietre" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

