Un dolce fatto con i savoiardi nei cruciverba: la soluzione è Zuppa Inglese

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un dolce fatto con i savoiardi' è 'Zuppa Inglese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZUPPA INGLESE

Curiosità e Significato di Zuppa Inglese

La soluzione Zuppa Inglese di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zuppa Inglese per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zuppa Inglese? La Zuppa Inglese è un delizioso dolce tradizionale italiano, preparato con strati di biscotti savoiardi imbevuti in alchermes e crema pasticcera. Il suo nome deriva dall'idea di un dessert raffinato e internazionale, anche se le sue origini sono italiane. Un dolce goloso perfetto per concludere un pasto speciale, amato in tutta Italia e oltre.

Come si scrive la soluzione Zuppa Inglese

La definizione "Un dolce fatto con i savoiardi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

U Udine

P Padova

P Padova

A Ancona

I Imola

N Napoli

G Genova

L Livorno

E Empoli

S Savona

E Empoli

