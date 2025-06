Sono allevatori di somari nei cruciverba: la soluzione è Asinai

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono allevatori di somari' è 'Asinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASINAI

Curiosità e Significato di Asinai

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Asinai, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Asinai? Asinai indica gli allevatori di asini, animali noti per la loro resistenza e il loro ruolo tradizionale nel trasporto e nell'agricoltura. Questo termine deriva dal latino asinarius, collegato proprio agli asini. Essere asinai significa conoscere bene questi animali, spesso legati a storie di fatica e lavoro antico, e rappresenta una figura importante nelle comunità rurali italiane.

Come si scrive la soluzione Asinai

Hai davanti la definizione "Sono allevatori di somari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

