Sigaro delle Antille nei cruciverba: la soluzione è Avana

Home / Soluzioni Cruciverba / Sigaro delle Antille

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sigaro delle Antille' è 'Avana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVANA

Curiosità e Significato di Avana

La parola Avana è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Avana.

Perché la soluzione è Avana? Sigaro delle Antille è un modo elegante per indicare l'Avana, la capitale di Cuba, famosa per i suoi pregiati sigari. La città è da sempre simbolo di tradizione e qualità nel mondo del tabacco. Conosciuta anche come La Habana, rappresenta il cuore culturale e storico dell'isola. Un nome che evoca raffinatezza e autenticità nel mondo dei sigari cubani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La capitale cubanaÈ la capitale di CubaLa capitale dei CubaniIsola delle Grandi AntilleIndigeni delle AntilleIl Puerto nelle Antille

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Avana

Hai davanti la definizione "Sigaro delle Antille" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N R P A U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENURIA" PENURIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.