La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Semisvenuti per la botta' è 'Tramortiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAMORTITI

Curiosità e Significato di Tramortiti

Perché la soluzione è Tramortiti? Tramortiti indica uno stato di incredulità o di totale sbigottimento, come se si fosse completamente storditi da un evento forte o sorprendente. Deriva dal verbo tramortire, che significa rendere privo di forze o di reazione. Quando si è tramortiti, si è quasi senza sensi, incapaci di reagire immediatamente. È un termine che esprime una sensazione di shock profondo, perfetta per descrivere momenti di grande sorpresa o dolore improvviso.

Come si scrive la soluzione Tramortiti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Semisvenuti per la botta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E A A T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCATE" ARCATE

