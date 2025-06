Scorre in una sola direzione nei cruciverba: la soluzione è Tempo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scorre in una sola direzione' è 'Tempo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEMPO

Curiosità e Significato di Tempo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tempo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tempo.

Perché la soluzione è Tempo? Il tempo scorre in una sola direzione, senza mai tornare indietro. È il passaggio incessante delle ore, dei giorni e degli anni, che ci accompagna nella vita quotidiana e nelle grandi imprese. È un concetto fondamentale che ci invita a vivere il presente e ad affrontare il futuro con consapevolezza. In definitiva, il tempo è il filo invisibile che collega passato, presente e futuro.

Come si scrive la soluzione Tempo

Se "Scorre in una sola direzione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I A C O A T O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIACONATO" DIACONATO

