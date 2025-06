Ridurre ai minimi termini nei cruciverba: la soluzione è Assottigliare

Home / Soluzioni Cruciverba / Ridurre ai minimi termini

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Ridurre ai minimi termini' è 'Assottigliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSOTTIGLIARE

Curiosità e Significato di Assottigliare

La soluzione Assottigliare di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Assottigliare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Assottigliare? Assottigliare significa rendere qualcosa più sottile, leggero o meno consistente, riducendone lo spessore o la quantità. È un termine usato sia in senso fisico, come per i materiali, sia in modo figurato, per indicare la diminuzione di elementi, risorse o intensità. In breve, si tratta di ridurre al minimo, alleggerire o snellire. Un modo efficace per esprimere l’idea di ridurre ai minimi termini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è una frazione ai minimi terminiOpposti ai minimiPermette ai motociclisti di ridurre la resistenza dell aria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assottigliare

La definizione "Ridurre ai minimi termini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L V O U N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NUVOLE" NUVOLE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.