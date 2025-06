Relativo all insieme delle condizioni atmosferiche nei cruciverba: la soluzione è Climatico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relativo all insieme delle condizioni atmosferiche' è 'Climatico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLIMATICO

Curiosità e Significato di Climatico

Vuoi sapere di più su Climatico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Climatico.

Perché la soluzione è Climatico? Il termine climatico si riferisce all'insieme delle condizioni atmosferiche di un'area nel corso del tempo, come temperatura, umidità e precipitazioni. È usato per descrivere il clima di una regione, influenzando l'agricoltura, l'ambiente e lo stile di vita. Comprendere il clima aiuta a prevedere le stagioni e a pianificare meglio le attività quotidiane. In breve, tutto ciò che riguarda il nostro cielo e le sue variazioni.

Come si scrive la soluzione Climatico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Relativo all insieme delle condizioni atmosferiche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

L Livorno

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

