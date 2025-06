Può esserlo la memoria... o il confine nei cruciverba: la soluzione è Labile

LABILE

Curiosità e Significato di Labile

Perché la soluzione è Labile? La parola labile indica qualcosa di instabile, facilmente modificabile o che cambia nel tempo. Può riferirsi a emozioni, ricordi o confini che sono fragili e poco definiti. La memoria può essere labile, sfuggente e soggetta a distorsioni, proprio come un confine che si dissolve o si sposta. In breve, labile descrive ciò che è fragile, incerto e in continuo mutamento.

Come si scrive la soluzione Labile

L Livorno

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

