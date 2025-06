Portar via furtivamente nei cruciverba: la soluzione è Trafugare

Home / Soluzioni Cruciverba / Portar via furtivamente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Portar via furtivamente' è 'Trafugare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAFUGARE

Curiosità e Significato di Trafugare

Vuoi sapere di più su Trafugare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Trafugare.

Perché la soluzione è Trafugare? Trafigare significa portare qualcosa via in modo clandestino e nascosto, spesso attraverso un passaggio segreto o senza autorizzazione. È il termine giusto quando si parla di spostare illegalmente persone o oggetti, come nel caso del contrabbando. La parola richiama l'idea di attraversare un confine o una barriera in modo furtivo per evitare controlli o ostacoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nascondere furtivamente qualcosaPortar via da sotto il nasoLe danno furtivamente gli studenti durante i compiti in classe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trafugare

La definizione "Portar via furtivamente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

A Ancona

F Firenze

U Udine

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O S O L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOLOSA" TOLOSA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.