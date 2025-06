Ponderati, savi nei cruciverba: la soluzione è Riflessivi

Curiosità e Significato di Riflessivi

Perché la soluzione è Riflessivi? Riflessivi si riferisce a parole o verbi che indicano azioni che ci riguardano direttamente, come lavarsi o vestirsi. Sono caratterizzati dalla presenza di pronomi riflessivi (mi, ti, si), che sottolineano che l’azione si ritorce su chi la compie. Sono fondamentali per esprimere comportamenti personali e azioni compiute su sé stessi, rendendo il linguaggio più preciso ed efficace. Conoscere i verbi riflessivi arricchisce la capacità di comunicare in modo più articolato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i discorsi molto ponderatiUno dei Sette Savi greciLe hanno matti e savi

R Roma

I Imola

F Firenze

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

V Venezia

I Imola

