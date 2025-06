Più pecore nei cruciverba: la soluzione è Gregge

GREGGE

Curiosità e Significato di Gregge

Perché la soluzione è Gregge? GREGGE indica gruppi di pecore che pascolano insieme, simbolo di aggregazione e convivialità. Il termine deriva dal latino greg-“, riferito a branco o gregge. È spesso usato anche in senso figurato per descrivere insiemi di persone o cose che si muovono compatte. In breve, rappresenta un insieme organizzato e coeso, come un vero e proprio clan di pecore.

Come si scrive la soluzione Gregge

Stai cercando la risposta alla definizione "Più pecore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

E Empoli

G Genova

G Genova

E Empoli

