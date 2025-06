Pertinente al finalismo nei cruciverba: la soluzione è Teleologico

TELEOLOGICO

Curiosità e Significato di Teleologico

Perché la soluzione è Teleologico? Pertinente al finalismo si riferisce a ciò che riguarda il fine o lo scopo di un'azione o di un processo. La parola teologico indica un approccio o una teoria che considera gli obiettivi come motivi fondamentali, spesso in ambito filosofico o scientifico. In sintesi, tutto ciò che è teleologico guarda alle finalità come guida principale del comportamento o del pensiero.

Come si scrive la soluzione Teleologico

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

C Como

O Otranto

